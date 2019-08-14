Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 23 до 25 градусов тепла, ночью похолодает до 15 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов, в ночные часы температура опустится до 12 градусов.

Западный ветер днем не превысит 8 м/с. В ночь на четверг в Москве и области возможны дожди и грозы, порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.