Бесплатные экскурсии пройдут для москвичей ко Дню города с 15 августа по 6 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московские власти организуют для жителей в преддверии Дня города 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Ко Дню города в столице организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Часть из них будет посвящена истории Выставки достижений народного хозяйства. С 15 августа по 6 сентября горожан и туристов приглашают прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, московским паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также историческим улицам Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экскурсии будут длиться от полутора до двух с половиной часов, чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на сайте городского проекта "Гуляем по Москве". В каждую экскурсионную группу смогут попасть до 60 человек.

12 экскурсий будут посвящены ВДНХ. Так, во время прогулки "ВДНХ. Аллеи второго плана - Север", которая пройдет 15 августа, гостям расскажут об утраченных павильонах, которые когда-то можно было увидеть в выставочном центре. Например, рядом с павильоном "Советская культура" когда-то была "Советская Арктика", на фасаде здания был установлен макет полярного самолета АНТ-25 в натуральную величину, а сам павильон напоминал глыбу льда. Здание снесли в 1950 году.

День города в Москве будут праздновать 7 и 8 сентября на нескольких сотнях площадок.