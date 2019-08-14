Московское метро выпустило карты "Тройка", посвященные форуму "Город образования"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Десять тысяч карт "Тройка" с новым дизайном, посвященным третьему московскому международному форуму "Город образования", появились в автоматах по продаже билетов Московского метрополитена. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Эксклюзивная карта "Тройка", посвященная III Московскому международному форуму "Город образования", появилась в новых автоматах по продаже билетов на центральных станциях метро. Тематический проездной выпущен ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров, пассажиры столичной подземки могут приобрести его с 14 августа", - говорится в публикации.

Отмечается, что функционал карты не изменился: с помощью "Тройки" можно оплатить проезд в общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах и аэроэкспрессах, а также более 50 городских услуг, таких как посещение музеев.

Кроме привычных синих карт метрополитен выпускает тематические серии, дизайн которых посвящен разным знаковым событиям. Например, к майскому велофестивалю столичная подземка подготовила карты с изображением велосипедистов, а в июле пассажиры метро могли приобрести карты с изображением панд.

Ежегодный международный форум "Город образования" пройдет с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Форум - это международная площадка для развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования. Он призван объединить ученых и бизнесменов, школьников и учителей, родителей, студентов.