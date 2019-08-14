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Успеваемость школьников обсудят учителя и родители на форуме "Город образования" в Москве

Мероприятие пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Классные руководители из разных школ Москвы на форуме "Город образования" расскажут о способах улучшения успеваемости учащихся. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"На международном форуме "Город образования" <...> классные руководители московских школ проведут занятия для родителей и учителей. На них расскажут, как помочь ребенку достичь успехов в учебе. Для ответа на эти вопросы Ассоциация классных руководителей Москвы организует цикл мероприятий - дискуссии, экспресс-тренинг для классных руководителей и интерактивные мастер-классы для родителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что форум "Город образования" будет работать на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. На нем выступят около тысячи специалистов из 50 стран.

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