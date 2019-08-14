Архсовет Москвы отправил на доработку концепцию здания для детского музыкального театра

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы на заседании отправил на доработку проект реконструкции здания на улице Макаренко, в котором планируется разместить детский музыкальный театр юного актера. Об этом сообщил в ходе заседания архсовета главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Члены совета рассмотрели архитектурно-градостроительное решение по реконструкции объекта капитального строительства под размещение в нем ГБУ "Детский музыкальный театр юного актера" в доме № 4, строении 1 на улице Макаренко. В ходе заседания были обсуждены три возможных варианта реконструкции здания для театра.

"Мы считаем, что находка [архитектурное решение], в целом, достойная, давайте поддержим коллег. Но предлагаем доработать, давайте поищем еще варианты для оформления здания театра. На доработку время есть", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что архсовет не отклонил предложение архитекторов, а отправил на доработку, а не переделку. По его словам, членам совета понравился "прием шутки" в архитектуре - перевернуть и отразить три уже существующих этажа, надстроив их в другом цвете.

"Решения бывают не черно-белые на совете, не однозначные. Мы не отклонили этот вариант, в основном, согласились, что вариант интересный, но к нему есть много комментариев, предложений и замечаний. Авторы их всех соберут, проработают, нам в Москомархитектуре покажут повторно. Решим, выносить ли на совет <...> Предложили развить тему театральности и декоративности, посмотреть материалы, нюансов, деталей, может быть поискать", - сказал Кузнецов.

Согласно пресс-материалам к заседанию, заказчик проекта - АО "Капстройсити". Проектную организацию проводит ООО "Паритетпроект".