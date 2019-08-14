Более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ установят в центре Москвы к Дню города

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Арт-объекты в виде скульптуры "Рабочий и колхозница", Арки главного входа ВДНХ, фонтана "Дружба народов" и других символов выставочного центра установят на Тверской и близлежащих улицах в Москве к празднованию Дня города. Об этом сообщила в среду пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Центральная тема праздника этого года - юбилей ВДНХ - найдет свое отражение в том числе и в оформлении площадок: в самом центре Москвы гости смогут сфотографироваться на фоне арт-объектов в виде Арки главного входа, Арки северного входа, скульптурных композиций "Рабочий и колхозница", "Тракторист и колхозница", "Боец с быком", знаменитых на весь мир фонтанов - "Дружба народов", "Золотой колос", "Каменный цветок", - а также республиканских павильонов, "Мосаквариума" и других знаковых объектов ВДНХ. Всего на праздничных площадках установят более 30 масштабных арт-объектов", - говорится в сообщении.

В частности, на площадке "Рождение легенды" на Тверской улице со стороны Пушкинской площади будет установлена композиция в виде "Рабочего и колхозницы" высотой более 5 м. Чуть дальше расположится Арка северного входа ВДНХ шириной 13 м и высотой 8 м, которую украсят барельефы, посвященные животноводству, растениеводству, механизации труда, как на оригинальной арке.

На праздничной площадке на Тверской будут копии павильонов "Земледелие" и "Животноводство", где для детей будут проводить интерактивные игры. А на площадке "Программа возрождения" на Тверской улице (от Вознесенского переулка, до дома № 7) появится 10-метровый арт-объект в виде купола павильона "Космос", под сводами которого закрепят миниатюрные макеты космических аппаратов, в частности, космического корабля "Восток-1", на борту которого Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

День города в Москве будут праздновать 7 и 8 сентября на нескольких сотнях площадок.