В Москве отреставрировали фонтаны у детского театра имени Наталии Сац

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Реставрация нескольких фонтанов завершилась около Детского музыкального театра имени Наталии Сац в Москве, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Территория и здание театра были спроектированы и построены единым комплексом в 1977-1979 годах. На территории в непосредственной близости от входа в театр расположены скульптурные композиции и фонтаны: "Бегущая по волнам", "Камыши", "Музы", "Трубач на коне", выполненные в 1978-1979 годах московским скульптором, народным художником России Клыковым Вячеславом Михайловичем. В конце июня 2019 года фонтаны у театра Наталии Сац были переданы в оперативное управление ГБУ "Гормост". В связи с долгим неработающим состоянием фонтанов было принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фонтаны не работали последние 20 лет, ремонт и обслуживание фонтанов и скульптур не производился. В рамках реконструкции, которая длилась один месяц, специалисты провели демонтаж существующего гранитного покрытия, забетонировали внутреннюю поверхность чаш фонтанов, отремонтировали системы гидроизоляции и электроснабжения, установили новое насосное оборудование и напорно-распределительный трубопровод.

Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац - первый в мире профессиональный музыкальный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества. Он был основан в 1965 году народной артисткой СССР Наталией Сац. Здание театра построено в 1979 году по индивидуальному проекту. До 2021 года театр будет реконструирован. По данным Минкультуры РФ, на эти цели выделено около 1,8 млрд рублей.