Число нарушений в использовании городских нежилых помещений Москвы в 2019 г. выросло вдвое

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество нарушений в сфере использования городских нежилых помещений Москвы в первом полугодии 2019 года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Что касается использования городских нежилых помещений, то с начала года выявлено 216 нарушений, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (110). 86% из них (185 из 216) связана но с незаконной перепланировкой, переустройством помещений без оформления разрешительных документов, нарушением порядка использования объектов нежилого фонда, а также изменением их целевого назначения", - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, в первом полугодии 2019 года выявлено 1724 нарушения в сфере использования объектов столичной недвижимости, по ним начислено штрафов на сумму 133,9 млн рублей.

При этом, как отмечается в сообщении, наиболее часто в 2019 году фиксируются нарушения в области землепользования - 1508 с начала года. 76% из них связаны с игнорированием требований и ограничений по использованию земель, а также использованием земельного участка без надлежащего оформления документов. "Благодаря плановой работе Госинспекции, в первом полугодии земельные правонарушения стали допускаться реже, их количество снизилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.