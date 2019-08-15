Мастер-класс по приготовлению плова пройдет на ВДНХ 17 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский парк ВДНХ приготовил для горожан и гостей столицы развлекательную программу в предстоящие выходные, 17 и 18 августа. Посетители смогут послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей, а также стать участниками мастер-класса по приготовлению плова, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

Старт выходной программы запланирован в пятницу в 19:00, она начнется с выступления духового оркестра "Серебряные трубы" около павильона № 1 "Центральный", а на крыше павильона "Рабочий и колхозница" пройдет спектакль.

"На фестивале плова будут ждать с 11:00 до 20:00 17 августа в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Шеф-повара расскажут обо всех тонкостях приготовления одного из самых популярных блюд среднеазиатской национальной кухни", - сообщается на сайте.

В субботу на Центральной аллее пройдет спортивный праздник с соревнованиями и показательными выступлениями по паркуру и воркауту. Кроме того, можно будет поиграть в настольный хоккей и футбол, послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей. О творческом наследии Ильи Репина пойдет речь в лектории павильона "Рабочий и колхозница". Там в 15:00 искусствовед расскажет о лучших портретах художника, на которых запечатлены выдающиеся современники.

18 августа с 09:00 до 21:00 в Северном сквере можно побывать на фестивале "Сады и люди на ВДНХ". В 13:00 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет виртуальная прогулка по залам галереи Уффици во Флоренции, где представлены великие и малоизвестные шедевры, а также узнать, как собиралась коллекция и создавался музей.

Всего в честь 80-летия ВДНХ до конца года на ее территории пройдет более 100 праздничных мероприятий, среди которых фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. Юбилею посвятят и программу Дня города. Гости праздника смогут больше узнать об истории выставочного комплекса на тематических площадках.