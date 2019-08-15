Около 30 московских парков открыли бесплатные спортивные площадки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Площадки для занятий спортом открылись в 28 столичных парках, больше всего таких площадок в "Борисовских прудах". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Бесплатные площадки для спортивных игр открыты этим летом в 28 парках столичного департамента культуры. На них все желающие могут поиграть в пляжный и классический футбол, волейбол, баскетбол, а также попробовать свои силы в других видах командного спорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что парк "Борисовские пруды" лидирует по числу спортивных игровых площадок: там открыто футбольное поле площадью более 4,5 тыс. кв. м, а также 13 площадок для игры в баскетбол и волейбол. Участки для пляжного волейбола оборудованы в 11 зонах отдыха, в том числе в "Митине", "Кузьминках" и "Садовниках". Для любителей классического волейбола игровые площадки открыты в 15 парках, в частности, в парке Олимпийской деревни, на "Ходынском поле", в Измайловском и Гончаровском парках.