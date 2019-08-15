Около 1 млн школьников в Москве стали участниками проекта "Музеи - детям"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Около 1 млн московских школьников бесплатно посетили городские музеи по программе "Музеи - детям" за время ее работы с сентября 2017 года. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"В Москве реализуется проект мэра "Музеи - детям". Вход во все музеи города для детей бесплатный. По этой программе за время ее работы музеи посетили около 1 млн ребят. Мы это видим, потому что каждый ребенок на входе отмечается либо через социальную карту москвича, либо через карту "Москвенок", - сказал он.

Причем, по словам Кибовского, треть из этих школьников пришла в музеи по программе впервые, и часть из них впоследствии приходили в учреждения по второму и третьему разу. По мнению чиновника, этот проект очень важен, в том числе, потому что создает бесплатную культурную альтернативу времяпрепровождению детей в интернете и во дворе.

Специальный проект "Музеи - детям" начали в Москве в сентябре 2017 года.