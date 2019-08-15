Движение на фиолетовой линии вошло в график после технического сбоя

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Поезда на Таганско-Краснопресненской линии курсируют в штатном режиме. На линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов для проверки оборудования. Таков порядок: для обеспечения безопасности перевозок при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов. Сейчас движение в графике", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о сбое в движении поездов на Таганско-Краснопреснеской линии московского метро по техническим причинам. Поезда следовали с увеличенными интервалами до 4-6 минут по направлению с юга на север.