В Московском регионе ожидается пасмурная погода

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в пятницу не поднимется выше 22 градусов, в столице пройдут небольшие дожди, по области - умеренные, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве - от 19 до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 13 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 22 градусов, в ночные часы похолодает до 10 градусов.

Северо-восточный ветер не превысит 10 м/с. В ночь на субботу вероятность осадков сохранится. Желтый уровень опасности из-за грозы и тумана будет действовать в Московской области до 09:00, период предупреждения о потенциально опасной погоде из-за дождя будет действовать в Москве в течение суток с 21:00 пятницы.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.