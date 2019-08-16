В Москве снесли самострой на территории строительства транспортного узла "Ховрино"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Незаконная постройка на площади 600 кв. м демонтирована на территории строительства транспортно-пересадочного узла "Ховрино". Теперь на этом месте появится разворотная площадка для наземного транспорта, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"В районе Ховрино на севере столицы осуществлен демонтаж объекта самовольного строительства по адресу: ул. Дыбенко, вл. 9. Земельный участок свыше 600 кв. м освобожден от незаконной застройки", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, освобожденная территория входит в границы строительства транспортно-пересадочного узла "Ховрино". "На месте самостроя появится разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта, в настоящий момент проведены подготовительные строительные работы", - приводят в сообщении слова Ефимова.

Ранее данная территория была предоставлена в аренду под магазин автозапчастей и шиномонтаж, однако срок договора аренды давно истек, договор расторгнут.

"По окончании срока действия арендных отношений необходимо было освободить городскую территорию. Тем не менее экс-арендатор продолжал использовать земельный участок. Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.