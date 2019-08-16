Все диагностическое оборудование в больницах Москвы заменят на цифровое к 2021 году

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Модернизация диагностического оборудования в поликлиниках и стационарах Москвы завершится в 2021 году, к этому времени устаревшая аналоговая техника будет полностью заменена на цифровую, сообщил ТАСС главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столичного департамента здравоохранения Сергей Морозов.

"Сейчас оборудование в московских медорганизациях распределено неравномерно, а в учреждениях некоторых районов города оно устарело. К 2021 году столичные поликлиники и стационары дооснастят новым цифровым диагностическим оборудованием, а аналоговые аппараты заменят. В этих целях закупят более 450 единиц цифровых компьютерных и магнитно-резонансных томографов, маммографов, рентгеновских аппаратов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в городских учреждениях здравоохранения имеется 1,6 тыс. единиц тяжелого медицинского рентгенологического оборудования, с помощью которого ежегодно проводится 12,5 млн исследований, в том числе 1,2 млн компьютерных томографий (КТ) и около 360 тыс. магнитно-резонансных томографий (МРТ). В целом в Москве за последние пять лет количество КТ- и МРТ-исследований увеличилось в два с половиной раза, и потребность в их проведении продолжает расти.

Морозов добавил, что в 2021 году будет завершено подключение всех городских медицинских учреждений к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) - облачной платформе, где хранятся цифровые исследования. "Диагностические изображения в ЕРИС можно анализировать и передавать в режиме реального времени. Это позволяет значительно улучшить скорость и точность выявления болезней, а также сократить срок ожидания исследований", - пояснил собеседник агентства.

К ЕРИС подключены 139 диагностических аппаратов: КТ, МРТ, маммографов, рентген-аппаратов. В течение ближайшего года добавится более 1 тыс. устройств. В настоящее время в системе ЕРИС находятся результаты около 2 млн исследований, поступающие из 64 медицинских организаций. К 2021 году в системе будет храниться 13 млн исследований, прогнозирует Морозов.