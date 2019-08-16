Международный джазовый фестиваль Москвы пройдет в саду "Эрмитаж" 17-18 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж" пройдет в столице 17 и 18 августа. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Семнадцатого и восемнадцатого августа в столице состоится Московский международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж". В этом году его тема - "Окрыленные джазом". Зрители смогут послушать знаменитых российских и зарубежных джазовых исполнителей, принять участие в творческих мастер-классах, а также сфотографироваться возле арт-объекта", - говорится в сообщении.

Свои лучшие произведения на сцене летней эстрады сада исполнит израильский саксофонист Роберт Анчиполовский. Он представит музыкальную программу "Вспоминая Кэннонболла Эддерли". Зрители также услышат австрийский ансамбль Marina & The Kats и американского тенора-саксофониста Эрика Александера, который выступит вместе с квартетом Алексея Подымкина.

Российский джаз будет представлен квинтетом вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистками Юлианой Рогачевой и Мариной Волковой, квартетом одного из лучших саксофонистов России Сергея Головина, а также пианистом Яковом Окунем и его ансамблем "Российско-польский диалог". Трубач и вокалист Павел Иванов вместе со своим оркестром исполнит музыкальную программу So in love, а квинтет саксофониста и кларнетиста Валерия Киселева - программу "Посвящение Дюку Эллингтону".

Также на фестивале можно будет посетить мастер-классы по танцам. А для детей организаторы приготовили мастерскую, где юные гости научатся создавать поделки, украшенные колокольчиками, силуэтами нот и аппликациями.