Работы по благоустройству территории около станции метро "Стахановская" начались в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции "Стахановская" Некрасовской линии метрополитена начались в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы.

"На юго-востоке Москвы начались работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Стахановская" Некрасовской линии метрополитена. В границы благоустройства включены одноименная со станцией метро Стахановская улица, а также 2-я Карачаровская улица, 2-й Карачаровский и Орехово-Зуевский проезды, улица Михайлова, Бронницкий переулок и Проектируемый проезд 3420. Общая протяженность территории - 3 км, а площадь - почти 26 га. Работы планируется завершить до конца года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения, установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, организованы пути обхода. В настоящее время рабочие выполняют демонтажные работы, демонтировано почти 40% старого бордюрного камня, выполняется установка нового протяженностью почти 31 км. На отдельных участках приступили к замене асфальтобетонного покрытия тротуаров, общая площадь которого составит 37 тыс. кв. м. Часть тротуаров замостят бетонной плиткой, площадь мощения составит 1,5 тыс. кв. м.

Кроме того, ведутся работы по прокладке кабельной линии протяженностью 15 км.

"Дорога до метро станет хорошо освещенной, комфортной и безопасной: на территории установят порядка 120 опор основного освещения и торшеров, а для удобства горожан там появится 65 малых архитектурных форм - лавочек, велопарковок, урн", - добавили в пресс-службе.

Станция метро "Стахановская" откроется в 2020 году в составе участка Нижегородская - Косино.