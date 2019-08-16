Мастер-класс по проведению педсоветов пройдет на форуме "Город образования" в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Тренеры Московского центра развития кадрового потенциала образования проведут на форуме "Город образования" на ВДНХ интерактивный мастер-класс для учителей по проведению педагогических советов в новом формате, повышающем инициативность и вовлеченность участников. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба форума.

"Традиционная форма педсоветов уже не отвечает требованиям времени, а формальное голосование и отсутствие групповых дискуссий не решает актуальных задач современного образования. Участники "старого" педсовета понимают его низкую эффективность и готовы перейти к новому формату, который обеспечивает вовлеченность, информированность и инициативность каждого сотрудника. Такая возможность у учителей появится на мастер-классах в рамках Московского международного форума "Город образования", где управленческие команды школ научат эффективным современным приемам деловой коммуникации", - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса освоят ключевые принципы группового обсуждения, составление сценария дискуссии и другие инструменты современного менеджмента. Мероприятие пройдет на площадке форума "В кадре - кадры!" 29 и 30 августа.

Форум "Город образования" будет работать на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. На нем выступят около тысячи специалистов из 50 стран.