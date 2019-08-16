Жители Москвы узнают о древних курганах в парке "Митино" по штрих-коду

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители столицы cмогут узнать о древних курганах и селищах в парке "Митино" с помощью таблички с QR-кодом (сканер штрих-кодов) "Археологические памятники в ландшафтном парке "Митино". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"На территории ландшафтного парка "Митино" около выставочного центра установлена табличка с QR-кодом. Достаточно навести на код камеру мобильного телефона, открыть страницу интернет-портала "Узнай Москву" и узнать об истории парка, археологических памятниках, а также о древних жителях района, их образе жизни", - говорится в сообщении.

Первые люди начали селиться еще в I тысячелетии до нашей эры: здесь можно найти следы селищ и городищ, древние курганы, фрагменты старой трассы - волока. Специалисты составили экскурсионный маршрут таким образом, чтобы за час можно было обойти самые интересные точки парка, - приводит пресс-служба слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Сейчас на территории парка находятся 12 памятников археологии XII-XVI веков. Среди них Спас-Тушинский курганный могильник, Волоколамский тракт у деревни Пенягино и трасса древнего волока от реки Москвы до Пятницкого шоссе.

Ранее таблички с информацией о памятниках архитектуры и археологии столицы начали устанавливать в 2012-2014 годах в рамках пилотного проекта правительства Москвы. Всего было установлено более 700 штук. В 2019 году планируется разместить еще 200 новых.