Около 80 часто затапливаемых мест в Москве устранят в течение двух лет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Около 80 мест, где часто случаются подтопления во время дождей в Москве, ликвидируют в течение двух лет. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Шесть лет назад у нас в городе было примерно 2,5 тыс. мест низменных, где шли подтопления. За этот период проведена колоссальная, титаническая работа: изменение профиля дорог, профиля улиц, сделаны дополнительно водоприемные устройства, канализация поверхностных стоков. И таких мест осталось около 80. Значит, это программа будущих двух лет, и эти места будут полностью ликвидированы", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в городе постоянно идет работа по благоустройству, проводятся мероприятия по улучшению улично-дорожной сети.

"Количество дождей за последние годы увеличилось в 1,5 раза, сильных гроз - в 4,5 раза. Сила ветра более 20 м/с - в 1,8 раза. Нас эта ситуация сейчас заставляет и обязывает информировать население, что мы делаем", - сказал Бирюков.