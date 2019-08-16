Около 200 поваров-любителей примут участие в кулинарных баттлах "Цветочного джема"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Кулинары-любители под руководством шеф-поваров будут соревноваться в мастерстве приготовления варенья по авторским рецептам на фестивале "Цветочный джем", который откроется в Москве 23 августа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Главным событием "вкусной" программы "Цветочного джема" станут масштабные соревнования - кулинарные баттлы. В состязаниях примет участие 48 команд по 4 человека. 192 участника приготовят фруктово-ягодное лакомство по своим уникальным, авторским рецептам. Помогать любителям будут опытные шеф-повара <...> В общей сложности варенье будут готовить 48 часов, использовав 63 рецепта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый тур кулинарных баттлов пройдет 24 и 31 августа на 12 площадках, в числе которых Сиреневый бульвар в Троицке, Ореховый бульвар, площадь Славы и другие, участники приготовят варенье из предложенных фруктов и ягод и сами выберут для него специальные ингредиенты. Оценивать готовое блюдо будут гости фестиваля, а авторы лучших рецептов попадут во второй тур конкурса, который состоится 1 сентября уже на трех площадках. Победитель будет выбран 7 сентября на площадке по адресу ул. Перерва, вл. 52.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, но выставочные сады начали появляться в городе с 20 июня. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.