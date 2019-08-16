Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений. Об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу во время осмотра Диагностического клинического центра № 1 на улице Миклухо-Маклая на юго-западе столицы.

"Мы провели ревизию всей материальной базы наших поликлиник, как центральных, так и филиалов. Определили ремонт, модернизацию и реконструкцию 135 поликлинических зданий - это почти треть всей амбулаторной сети -, определили техническое задание, объем необходимой закупки медицинского оборудования, графики и приступили к проектированию этих работ. Со следующего года большими блоками по 30-50 поликлиник будет проводиться ремонт", - сказал Собянин.

Он отметил, что это сложная задача, которая требует от руководителей поликлиник большого внимания, чтобы не прерывать прием пациентов и в то же время качественно провести модернизацию учреждения.

Мэр добавил, что также в столице проходит работа по цифровизации поликлиник и стационаров, в частности, создаются электронные медкарты пациентов. "Электронные карты пациентов, которые сегодня уже загружаются, рентгеновские снимки, лабораторные исследования - это тоже большая работа, которая требует от поликлиник выкладки всего массива данных электронных карт, чтобы они стали "живыми" и уже со следующего года полноценно были помощниками как врачей, так и пациентов", - сказал Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, Диагностический клинический центр № 1 (ДКЦ № 1) - одно из крупнейших амбулаторных учреждений юго-запада города, он обслуживает более 274,5 тыс. человек - взрослое население районов Коньково, Зюзино, Теплый стан, Обручевский. В нем работают 361 врач, в том числе три доктора и 45 кандидатов медицинских наук, а также 383 медицинских сестры. Отмечается, что гордостью ДКЦ № 1 является централизованная клинико-диагностическая лаборатория 2-го уровня, которая выполняют исследования на современном автоматизированном лабораторном оборудовании в интересах 43 медицинских организаций: 9 стационаров, 11 взрослых и 11 детских амбулаторно-поликлинических учреждений. В настоящее время лаборатория выполняет исследования для пациентов, проходящих медицинское обследование в медицинских павильонах, работающих в московских парках. Результаты исследований поступают в электронную медицинскую карту, а также на электронную почту пациента.