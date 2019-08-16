Поезда следуют с опозданиями на Курском направлении МЖД

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сбой в движении поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) произошел из-за повреждения кабеля. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сотрудник пресс-службы МЖД.

"В настоящее время несколько электропоездов следуют с увеличенным интервалом. Возможны задержки в движении электропоездов, выполняющих диаметральные рейсы на другие направления МЖД", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что железнодорожники принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздания электропоездов до минимума.

"Сегодня в 15:40 на участке Подольск - Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме. На место незамедлительно отправились специалисты железной дороги", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на период восстановительных работы железнодорожники организовали движение поездов по специальному режиму - временно поезда проходят участок со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы.