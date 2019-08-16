Более 50 круглогодичных ярмарок появится в Москве в течение трех лет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 50 ярмарок нового круглогодичного формата появится в столице в течение трех лет, более 20 из них заработают до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, открытие ярмарок нового формата обусловлено обращениями москвичей. В пятницу открылась круглогодичная ярмарка на улице Милашенкова в Бутырском районе.

"Это новый формат ярмарок выходного дня, которых в Москве всего работает более 100, а это восьмая ярмарка, которая будет работать в круглогодичном формате <...> Программа по строительству ярмарок продолжена до конца города таких ярмарок появится чуть более 20. В дальнейшем планируем, что за три года их будет более 50", - сказал Немерюк.

Он добавил, что павильон ярмарки собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов.

О ярмарке

Согласно пресс-материалам, ярмарка на Милошенкова была открыта на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня и, в отличие от своей предшественницы, будет работать круглый год шесть дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты здесь можно будет и зимой.

Некапитальный ярмарочный павильон во французском стиле общей площадью 689 кв. м рассчитан на 30 торговых мест для продажи овощей и фруктов (восемь мест), мясо-молочной продукции, солений и полуфабрикатов (13 мест), рыбы (два места), хлеба и кондитерских изделий (семь мест).

Свою продукцию покупателям предлагают производители из 13 российских регионов: Москвы, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областей, Краснодарского края, Чувашской Республики, а также из Казахстана. Прилегающая к ярмарке территория благоустроена: высажены деревья и кустарники.

"Таким образом, в Москве работают уже восемь круглогодичных ярмарок нового формата: на Семеновской площади, улице Юных Ленинцев в Кузьминках, улице Академика Скрябина в Рязанском районе, улице Раменки, Городецкой улице в Новокосине, Святоозерской улице в Косино-Ухтомском, Ярославском шоссе и улице Милашенкова в Бутырском районе", - отмечается в материалах.