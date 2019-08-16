В Москве в выходные ограничат движение

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве в предстоящие выходные в связи с проведением согласованной акции, фестиваля фейерверков "Ростех", полумарафона "Лужники" и проведения киносъемок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В субботу, 17 августа, с 02:00 до 07:00 будет частично ограничено движение на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9: будут закрыты две крайние левые полосы в каждом направлении. В этот день на внешней стороне проспекта пройдет согласованная акция. С 07:00 до 18:00 полностью перекроют проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что власти согласовали проведение одной акции на 17 августа в ответ на три поступившие заявки. Митинг, инициированный Московским городским отделением КПРФ, пройдет на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9.

Фестиваль фейерверков

17 и 18 августа, в связи с проведением в Братеевском парке V Международного фестиваля фейерверков "Ростех" ограничат движение на юге столицы. С 12:00 мск 17 августа до 0:30 мск 18 августа для проезда будут закрыты участок улицы Борисовские пруды от Ключевой улицы до Каширского шоссе, Хордовый проезд, Проектируемый проезд 4902, проезд под Москворецким путепроводом, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские пруды в сторону области, Братеевский и Наташинский проезды.

С 16:00 мск 17 августа до окончания мероприятия будет закрыт дублер Каширского шоссе в сторону области от Шипиловской улицы до Орехового бульвара. Кроме того, с 16:00 мск 17 августа до 00:30 мск 18 августа будет перекрыто движение по Батайскому проезду, Поречной улице от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы, дублеру Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара.

По этим улицам свободно смогут передвигаться только жители домов, расположенных на перекрытых участках, и автомобилисты со спецпропусками.

Программа V Международного фестиваля фейерверков "Ростех" в этом году будет приурочена к Году театра. В фестивальные дни в Братеевском парке пройдут по четыре пиротехнических шоу, которые будут представлены восемью командами из стран Азии, Европы и Северной Америки. Зрителей ждут квесты, спортивные развлечения, семейные игры, творческие мастер-классы и концерты.

Полумарафон "Лужники"

В воскресенье, 18 августа, автомобильное движение по набережным Москвы-реки и еще нескольким улицам будет ограничено в связи с проведением полумарафона "Лужники". По данным ЦОДД, самое длительное ограничение будет действовать с 6:30 до 13:00 на ул. Лужники. Фрунзенская набережная будет закрыта с 7:00 до 12:30. Лужнецкую набережную перекроют с 7:30 до 13:00, а Пречистенскую - с 7:30 до 11:40. Москворецкая ул. и Большой Москворецкий мост будут недоступны с 7:30 до 11:30, Кремлевская набережная - с 7:40 до 11:40.

Кроме того, изменения затронут ул. Балчуг (с 7:30 до 11:10), Раушскую набережную (с 7:50 до 11:20), Космодамианскую и Шлюзовую набережные (с 7:50 до 11:00), Софийскую набережную и Фалеевский переулок (с 7:50 до 11:45), Болотную ул. и пл. Васильевский Спуск (с 7:50 до 12:00).

Московский полумарафон является крупнейшим полумарафоном России. Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской и другим.

Киносъемки в центре Москвы

Также в выходные будут ограничивать проезд автотранспорта из-за необходимости проведения киносъемок. Так, 17 августа с 05:30 до 10:30 по пять минут будут перекрывать движение по участку Раушской набережной от дома 12 до дома 4/22, строения 8 по Космодамианской набережной. На Большом Устьинском мосту (при движении в сторону Устьинского проезда) 17 августа с 13:00 до 21:00 и 18 августа с 11:30 до 21:00 также будут вводиться перекрытия продолжительностью до пяти минут. Кроме того, будет закрыт проезд по двум полосам с 05:00 17 августа до 21:00 18 августа.

На Космодамианской набережной от дома 4/22, строения 8 до дома 22б пятиминутные перекрытия будут вводиться 18 августа с 05:00 до 14:00. Также будет перекрыто движение по одной полосе с 05:00 до 08:00.