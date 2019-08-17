Полумарафон по набережным Москвы "Лужники" пройдет 18 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полумарафон "Лужники" пройдет в столице 18 августа, участники пробегут 21,1 км по центральным набережным Москвы. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Восемнадцатого августа по центральным набережным Москвы пройдет полумарафон "Лужники" - второй по количеству участников массовый старт на 21,1 км в России. Участники пробегут в один круг мимо Крымского моста, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и Кремля. Старт забега назначен на 8:30 утра", - говорится в сообщении.

Также в полумарафоне примут участие спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Заезд стартует за 10 минут до бегового старта и пройдет по тому же маршруту. На дистанции будут организованы четыре пункта питания и освежения, а также медицинская помощь. На финише все участники получат медали. Болельщики смогут поддержать участников в стартово-финишном городке, а у кого не будет возможности прийти, смогут следить за результатами бегунов на официальном сайте полумарафона.

В день соревнования с 6:30 до 13:00 Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные будут перекрыты для движения машин.

"Для многих бегунов полумарафон "Лужники" станет прикидочным стартом перед главным беговым событием страны - Абсолют московским марафоном. Крупнейший забег России на 42,2 км состоится 22 сентября. Зарегистрироваться на забег можно до 22 августа на сайте moscowmarathon.org или накануне старта - 20 и 21 сентября во время проведения спортивной выставки", - уточняется в сообщении.

Организаторами мероприятия является Беговое сообщество и АНО ЦПСМ "Московский Марафон".