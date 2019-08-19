Плакаты со штрих-кодами маршрутов портала "Узнай Москву" начали размещать в парках столицы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специальные плакаты с QR-кодами прогулочных маршрутов портала "Узнай Москву" начали размещать в столичных парках. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Портал "Узнай Москву" совместно со столичным департаментом культуры разрабатывает серию прогулочных маршрутов по городским паркам. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, при входе в зоны отдыха появятся специальные плакаты с QR-кодами. Отсканировав информационную метку при помощи смартфона, горожане смогут попасть на страницу с описанием прогулки по парку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый плакат с QR-кодом уже появился в саду "Эрмитаж", который, по словам Сергуниной, "остается одним из центров культурной жизни города". Прогулка по указанному маршруту, который начинается у одноименного московского театра, займет полчаса. Подробную информацию о прогулочных маршрутах также можно найти в разделе "Маршруты" на портале "Узнай Москву", доступном в приложении для смартфонов.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды содержат описания более 1,8 тыс. зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 171 территории, сведения о 207 исторических личностях и 87 тематических прогулочных маршрутах.