Автомобилистов предупредили о пробках на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Автомобилистов предупредили о затруднении движения на юго-западе Москвы из-за временного закрытия участка Сокольнической линии метро. Водителей призывают в утренний и вечерний часы пик отказаться от поездок в районы перекрытий и воспользоваться городским транспортом, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"ЦОДД призывает водителей отказаться от поездок в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии метро на личном транспорте. В утренние и вечерние часы пик дорожная ситуация на данном участке затруднена. Приоритет отдается пассажирам, передвигающимся на компенсационных маршрутах", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на время окончания работ в метро на дорогах введено много ограничений: на ряде улиц запрещено транзитное движение, закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов. Также не доступны для проезда все клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАД на Киевское шоссе в область.

Девять станций Сокольнической линии московского метро - "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка" - закрыты с 18 по 24 августа включительно для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты прокладывают правый перегонный тоннель под станцией "Проспект Вернадского", который пройдет по внешней стороне подземного кольца. Для пассажиров работают бесплатные компенсационные автобусы.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что участок могут открыть для пассажиров досрочно: рабочие постараются уложиться в срок до пяти дней.