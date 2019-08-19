Православный фестиваль пройдет в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Одиннадцатый международный фестиваль "Артос", посвященный феномену старчества и его роли в жизни современных православных христиан, пройдет в Москве в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" с 20 по 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Гостей "Артоса" ждет не просто исторический экскурс из лекций, фильмов и книжных презентаций, но и встречи с людьми, которые много жили под руководством известных подвижников и могут поделиться своим уникальным опытом", - цитирует председателя оргкомитета фестиваля Алексея Токарева пресс-служба.

На фестивале состоятся встречи со старшим духовником Московской епархии, протоиереем и писателем Валерианом Кречетовым, монахом Задонского Рождество-Богородицкого монастыря Алипием (Казанцевым) и старшим священником храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме протоиереем Константином Кобелевым. Журналистка Ирина Кириллова проведет на фестивале презентацию своей книги "Иоанн Чудотворец - защитник детей". Вместе с фестивалем откроется выставка церковного фотографа Владимира Ходакова.

Особое внимание на фестивале будет уделено преподобному архимандриту Гавриилу (Угребадзе) - почитаемому в России и Грузии подвижнику, жившему в XX веке. Константин Церцвадзе представит на фестивале свой фильм "Я жду вас в Самтавро" и книгу "Добрый дедушка Гавриил", посвященные преподобному Гавриилу. Книгу "Человек, наполненный любовью" о нем также презентует Лариса Хрусталева.

Площадки "Артоса" соберут более 200 фермерских и монастырских хозяйств из разных регионов России, Греции, Грузии, Израиля, Молдавии, Украины. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по мозаике и храмовой флористике. 25 августа фестивальную программу завершит концерт ансамбля "Даниловские солисты", состоящего из солистов Праздничного хора Данилова монастыря.

Православный фестиваль "Артос" проходит четыре-пять раз в год, в 2019 году он состоится уже в третий раз. Согласно информации на его сайте, каждый фестиваль собирает около 60 тыс. посетителей. Прошедшее в мае 2019 года мероприятие было посвящено православной культуре России и местам, интересным для паломников и туристов. Февральский "Артос" был посвящен кулинарным традициям разных народов.