Церковный центр реабилитации наркозависимых открылся в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Церковный реабилитационный центр для наркозависимых "Реабилитация LIVE" открылся в столице при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках во вторник. Еще до его открытия 20 пациентов записались на реабилитацию, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ).

"Мы собрались сегодня, чтобы освятить первое и единственное в Москве подобное бесплатное учреждение, направленное на помощь наркозависимым <…> Мы надеемся, что благодаря таким учреждениям, добрым людям и всесторонней поддержке, многие люди, страдающие от наркомании, получат исцеление и помощь, начнут новую, настоящую и счастливую жизнь", - приводятся в сообщении пресс-службы слова викария Патриарха Московского и всея Руси, епископа Бронницкого Фомы (Демчука), совершившего чин освящения центра.

Программа центра помощи наркозависимым "Реабилитация LIVE", согласно информации Синодального отдела по благотворительности, предполагает трехмесячную работу в группах шесть дней в неделю и индивидуальное сопровождение наркозависимого в течение года. В его стенах созданы комнаты для групповых и индивидуальных занятий, арт- и кинотерапии, первичных консультаций, а также специальные курсы по преодолению созависимости для родственников и близких наркозависимых. Работать с пациентами в центре будут психологи, консультанты по химической зависимости, а также социальный работник, который будет помогать прошедшим реабилитацию людям в трудоустройстве.

Директором "Реабилитация LIVE" станет руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев. В церемонии освящения центра прияли участие руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев), представители духовенства, сотрудники центра, а также бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию в церковных проектах. Единовременно реабилитацию в центре помощи наркозависимым "Реабилитация LIVE" смогут проходить до 15 человек. Первая группа желающих пройти программу, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности, уже набрана.

Центр организован Синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского при поддержке фонда президентских грантов. Весной 2019 года Синодальный отдел по благотворительности и телеканал "Спас" провели совместный трехмесячный проект "Реабилитация LIVE" о реабилитации трех наркозависимых мужчин, в ходе которого зрители с помощью СМС жертвовали средства на поддержку церковной помощи наркозависимым. Собранные средства - 231 тыс. рублей - были направлены на ремонт здания центра в Кожевниках.

По информации Синодального отдела по благотворительности, в России в настоящее время действует более 300 церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе 70 стационарных церковных реабилитационных центров для наркозависимых длительного пребывания, более 60 консультационных пунктов, 18 центров ресоциализации и другие вспомогательные структуры церковной системы реабилитации. Ежегодно открывается не менее 10 новых церковных структур помощи наркозависимым.