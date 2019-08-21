Москва примет делегатов Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН пройдет в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Четырнадцатого и пятнадцатого сентября в Москве впервые пройдет специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В течение двух дней в деловых сессиях, официальных встречах и культурных мероприятиях примут участие министры, делегаты и представители государственного и частного сектора стран - участниц организации", - говорится в сообщении.

Деловая программа будет представлена сессией "В выигрыше все: стратегии развития туризма в глобальных городах". Основное внимание уделят устойчивому развитию туризма, значимости образования и формирования новых рабочих мест, а также инновациям.

Кроме того, для зарубежных гостей подготовили тематические экскурсионные программы, которые позволят оценить многогранность московских достопримечательностей.

"Уже сейчас в московской программе планируют принять участие представители профильных министерств и ведомств и организаций в сфере туризма из 60 стран мира. Мы готовимся принять делегатов на высоком уровне - с деловой и экскурсионной программой в рамках знакомства с Москвой", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по туризму города Москвы Екатерины Проничевой.