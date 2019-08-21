Четырехполосный путепровод через железную дорогу построят в Тушине

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила строительство автодорожного путепровода взамен существующего одноуровневого переезда через Рижское направление Московской железной дороги (СЗАО). Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 августа 2019 года согласилась с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети. Одобрено строительство автодорожного путепровода взамен существующего одноуровневого переезда через Рижское направление Московской железной дороги (СЗАО). В настоящее время в районе железнодорожной станции "Тушино" действует регулируемый транспортный переезд через железнодорожные пути, по одной полосе в каждое направление. Движение общественного транспорта через переезд не осуществляется", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что проект предусматривает строительство путепровода длиной 1,4 км, включающего эстакаду на пересечении с Рижским направлением МЖД, а также реконструкцию моста через Сходненский канал и двух подземных пешеходных переходов. Путепровод будет включать по две полосы движения в каждом направлении.

"Реализация запланированных мероприятий обеспечит комфортную транспортную и пешеходную связь в прилегающих к станции "Тушино" районах", - отмечается в сообщении.

Объект будет построен за счет городского бюджета.