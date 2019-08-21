Основные работы по благоустройству в Зеленограде завершат к 1 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству в Зеленоградском административном округе Москвы завершат к 1 сентября, сообщил в среду в ходе осмотра Парка Победы в Зеленограде мэр столицы Сергей Собянин.

"В целом, в Зеленограде, конечно, большая программа благоустройства в этом году: и парки, и скверы, и дворы. Раза в два, наверное, объем больше, чем в предыдущие годы делали. Зеленоград становится с каждым годом все краше. Надеюсь, что то, что мы делаем здесь, оно было обсуждено и с жителями согласовано. Многие вещи, мне докладывали, были здесь отменены. Жители сказали, что нужно или нет <...> Надеюсь, до 1 сентября все основные работы будут выполнены, как в парке, так и во всем городе. Лето было дождливым, что немного мешало работам", - сказал Собянин при общении с жителями.

Он уточнил, что в рамках благоустройства был очищен и заново наполнен Большой городской пруд. По его словам, через пруд будет также построен пешеходный мост, а на берегу заработает лодочная станция. Также в Парке Победы в рамках благоустройства появятся велосипедные дорожки, связанные с велоинфраструктурой города.

"Фундаментальный красивый парк получается на уровне столицы. Это парк не для спортивных мероприятий, но Парк Победы и должен выглядеть соответствующе, торжественно. Надеюсь, что будут здесь городские мероприятия проводить <...> Центральный парк Зеленограда, должно быть праздничное мероприятие, чтобы люди пришли, посмотрели, как он изменился <...> Парк должен быть живым местом, чтобы праздники здесь проходили", - сказал мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра, всего в 2019 году в Зеленограде проводятся работы по благоустройству 169 различных объектов, включая: Парк Победы и Центральный проспект, семь парков по месту жительства, 30 городских улиц и площадей, 24 двора, 23 школьных двора и территории детских садов, несколько десятков дорожных объектов. Кроме того, запланированы работы по ремонту фасадов восьми жилых многоквартирных домов и замене 192 лифтов.