Первую совмещенную с детским садом школу в Москве открыли в Зеленограде

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первую московскую совмещенную школу - детский сад открыли в Зеленограде, сообщил в среду в ходе общения с жителями мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в городе реализовали вариант совмещенного [детского] сада и начальной школы. Много разных пертурбаций в Москве было: то не хватает детских садов, то школ, а то детские сады одно время закрывались, и тут же строились школы. Трудно угадать демографию - в какие-то годы больше рожают, в какие-то меньше. Так, чтобы трансформировали детский сад и школу - проекта даже такого не было", - сказал Собянин, осмотрев новый корпус школы № 2045, в котором школа совмещена с детским садом.

По данным столичной мэрии, строительство нового учебного корпуса школы № 2045 велось с августа 2017 года по ноябрь 2018 года в районе Крюково в корпусе 2012, рядом с существующим зданием школы в корпусе 2011, в рамках федерального проекта "Современная школа". В четырехэтажном блоке будет размещаться учебный корпус на 300 учеников (12 классов), в трехэтажном - детский сад на 250 малышей (10 групп). В корпусе созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

"Долго работали с министерством образования, Роспотребнадзором, чтобы создать такой проект, который бы позволил в одном блоке заниматься дошколятам, и тут же был блок начальных классов, и при необходимости его трансформировать, группу передавать в начальную школу, если у нас больше школьников, чем тех, кто ходит в детский сад. Получился такой проект. Мне кажется, он достаточно комфортный и интересный. У дошколят своя территория, они полностью изолированы от школьников, но при этом есть возможность трансформации", - сказал Собянин.

Как сообщили в мэрии, в школьном отделении с 1 сентября будут заниматься ученики 5-6 классов, которые раньше обучались в другом корпусе вместе с 7-11 классами. Согласно требованиям федерального проекта "Современная школа" гибкое и трансформируемое внутреннее пространство учебного корпуса позволяет максимально эффективно использовать рекреации, актовые залы, атриумы, превращать стандартные классы в лекционные аудитории, чтобы как можно больше детей могли учиться у интересных и талантливых учителей. Прилегающая к новому школьному зданию территория благоустроена. Также обустроены детские площадки с теневыми навесами, спортивные и прогулочные площадки для групп продленного дня.

"В новом учебном году в Москве откроются 12 новых школ и детских садов. Среди них есть интересное здание совмещенной школы - детского сада в Зеленограде. Проект строительства такого здания был реализован в городе впервые. Но в будущем они могут получить более широкое распространение, так как обеспечивают возможность гибкого реагирования школ на изменения демографической ситуации. Еще одной новинкой нового учебного года станут предпрофессиональные IT-классы, которые открываются в 35 школах Москвы", - отметили в мэрии.