Более 250 тыс. человек прошли медобследование в московских парках

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 250 тыс. человек прошли медицинское обследование в столичных парках в павильонах "Здоровая Москва", сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в рамках первого этапа диспансеризации около 45 тыс. человек посетили поликлиники по месту прикрепления. "Традиционно женщины серьезнее подходят к вопросу заботы о своем здоровье. Они составляют 66% от общего числа посетителей медицинских павильонов", - отмечается в сообщении.

Свыше 10 тыс. жителей столицы прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва" по заявкам своих работодателей. Кроме того, около 15 тыс. человек проверили здоровье легких в мобильных цифровых кабинетах флюорографии в столичных парках.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обследование в этих павильонах прошли 150 тыс. человек, а к концу 2019 года число горожан, их посетивших, может вырасти до полумиллиона.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Таких площадок в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".