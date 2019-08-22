Водители в Москве совершили более 58 млн поездок на каршеринговых автомобилях с 2015 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Водители в Москве воспользовались каршеринговыми машинами более 58 млн раз с 2015 года, когда этот проект начал работу, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"Москвичи и гости столицы совершили более 58 млн поездок на автомобилях для краткосрочной аренды за четыре года. Проект "Московский каршеринг" заработал в сентябре 2015 года. Пользователям системы краткосрочной аренды автомобилей доступны более 23 тыс. машин разных операторов", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, 51 млн поездок пришлись на 2018-2019 года. "Ежедневно авто арендуют свыше 140 тыс. раз", - цитируют Ликсутова в сообщении.

Машины каршеринга можно бесплатно оставлять в зоне платной городской парковки, водителям не нужно их содержать и ремонтировать. Стоимость аренды в Москве составляет от шести до 10 рублей в минуту. Сейчас в проект "Московский каршеринг" входят девять компаний. Столичные власти предполагают, что к 2020 году число арендуемых машин в городе вырастет до 30 тыс..