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Облачная погода без осадков ожидается в пятницу в Московском регионе

Температура воздуха составит до 23 градусов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве термометры покажут от 21 до 23 градусов, ночью - от 10 до 12 градусов тепла, в центре столицы температура не опустится ниже 14 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от 18 до 23 градусов, в ночные часы похолодает до 7-12 градусов.

Днем скорость северо-западного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 758 мм ртутного столба.

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