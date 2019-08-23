Встречи с блогерами и рэп-граффити перформансы пройдут на ВДНХ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Встречи с известными блогерами, перформансы, посвященные Дню российского флага, и турниры по армрестлингу ожидают москвичей и гостей столицы на фестивале Street Blogger Fest, который пройдет на ВДНХ с 23 по 25 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Все три дня в 18:00 на главной сцене вас ждут оригинальные перформансы, посвященные Дню российского флага: хип-хоп артисты будут читать рэп о нем в формате фристайл-баттла, а райтеры за их спиной нарисуют граффити в цветах триколора. В 19:15 можно поболеть за смельчаков, соревнующихся в "перетягивании шеи": два человека, связанные друг с другом ремнями в области шеи, будут стараться перетянуть противника на свою сторону. Кроме того, в фестивальном шатре №2 все желающие смогут принять участие в турнирах по армрестлингу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия девять популярных блогеров - Амиран Сардаров, Катя Адушкина, Поля из деревки, ЯнГо, Кирилл Сарычев, Subo, Эдвард Бил, Dava и Серго - проведут встречи со своими поклонниками. В пятницу Сардаров, у которого более 4,5 млн подписчиков на YouTube, расскажет о секретах успеха звезды, тонкостях блогинга и будущих планах, а пообщаться с ЯнГо можно будет с 16:00. В этот же день перед публикой выступит Катя Адушкина.