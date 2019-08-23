Теплая погода без осадков ожидается в Москве на выходных

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сухая теплая погода ожидается в Москве с пятницы по понедельник 23-26 августа. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Станет прохладнее, но значение среднесуточной температуры все равно останутся немного выше нормы. Днем 23 августа без осадков, максимальная температура в Москве 21-23. В выходные также без осадков, атмосферное давление подрастет, 24 августа будет 22-24 градуса. 25 августа 21-23 градуса", - сказала она.

Сухая погода сохранится и в понедельник, 26 августа, воздух днем прогреется до 17-22 градусов. 27 августа возможен небольшой дождь, днем ожидается 19-24 градуса, добавила Макарова.