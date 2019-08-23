Пассажиры Москвы совершили более 120 тыс. поездок ночными автобусами до Внуково за год

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Жители и гости столицы совершили свыше 120 тыс. поездок на автобусах Н11, следующих от станции метро "Китай-город" до аэропорта Внуково с момента запуска маршрута в августе 2018 года. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"За год на автобусах Н11, следующих от станции метро "Китай-город" до аэропорта Внуково, москвичи и гости столицы совершили более 120 тыс. поездок. Маршрут запустили в августе прошлого года. Сейчас горожане пользуются автобусами на этом направлении около 350 раз за ночь", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что в августе 2019 года в Москве запустили еще два ночных маршрута - Н8 и Н9. Они связали центр города (автобусы ходят от станции метро "Китай-город") с районами, до которых раньше нельзя было доехать ночью на общественном транспорте. Это Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево и Алтуфьевский. Всего в столице работают 13 ночных автобусных маршрутов.

"Теперь все ночные автобусы, кроме тех, что следуют по маршруту Б, отправляются от станции метро "Китай-город", где расположен пересадочный узел, построенный для сети маршрутов "Магистраль". Утром, днем и вечером сюда подъезжают автобусы обычных маршрутов, а ночью - с 01:00 до 05:30 каждые полчаса - транспорт маршрутов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, М10, Н11. Ночные маршруты связывают центр с отдаленными районами Москвы. С начала года горожане совершили более 700 тыс. поездок", - отмечается в сообщении.