Собянин заявил, что благоустройство поймы Яузы идет с учетом пожеланий жителей

МОСКВА. 23 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству поймы реки Яузы в Южном Медведкове.

По его словам, в пойме рек Яуза и Черемянка на северо-востоке Москвы постепенно создается благоустроенное единое зеленое рекреационное пространство. Таким образом, создается огромная благоустроенная территория от МКАД до Ботанического сада и Ростокинского акведука.

"Проекты должны быть согласованы с жителями, полностью отвечать экологическим требованиям, чтобы ничего не нарушить. С другой стороны, они должны быть удобными для жителей, для занятия спортом, отдыха", - сказал Собянин, общаясь с посетителями парка вблизи Заповедной улицы.

По его словам, этот проект, который этапами реализуется в течение нескольких лет, является один из самых сложных с точки зрения согласования с жителями. "Одним нужно, чтобы была активная зона, другим - чтобы тут тихо было, третьим - чтобы лягушки, которые здесь раньше были, остались в целостности и сохранности. Мне кажется, здесь мы компромисс нашли - полностью сохранена экология особо охраняемой природной территории, с другой стороны - создано пространство, где можно гулять", - отметил мэр Москвы.

Председатель Мосгордумы, депутат от районов Северного и Южного Медведково и Свиблово Алексей Шапошников по просьбе жителей предложил мэру создать единый природно-исторический комплекс "Парк Яуза". "Необходима организация, которая вдохнет жизнь в это пространство, чтобы можно было проводить культурно-массовые мероприятия, чтобы ухаживать за особо охраняемой природной территорией, выполнять все экологические требования. Это будет уникальный парк, расположенный с двух сторон реки", - сказал Шапошников.

Мэр пообещал изучить этот вопрос. "Хорошо, давайте обсудим. Если жители скажут, что так надо, так и сделаем", - сказал Собянин.

Благоустройство в пойме Яузы

Работы по комплексному благоустройству участка поймы реки Яузы в месте ее слияния с рекой Черемянкой вдоль Заповедной улицы были начаты в марте и должны быть завершены в августе. Общая площадь благоустройства составляет 34,5 га. Спортивная зона этой части парка вдоль Яузы общей площадью 1,5 тыс. кв. м будет сформирована вокруг футбольного и хоккейного поля, на котором можно будет проводить соревнования районного масштаба. Рядом появится площадка уличных тренажеров с комплексами для маломобильных граждан. В некапитальном павильоне разместят пункт проката, раздевалку, медицинский пункт, пункт охраны и другие службы.

Для детей разного возраста в парке обустроят шесть игровых площадок общей площадью свыше 2 тыс. кв. м. Также в нем разместят восемь площадок для тихого отдыха общей площадью более 5,5 тыс. кв. м с качелями и скамейками. Три площадки для отдыха будут расположены на деревянных террасах у воды.

Будут также реконструированы сцена и амфитеатр Певческого поля площадью 1,7 тыс. кв. м, а на четырех холмах обустроят смотровые площадки разных форм и размеров, которые будут связаны между собой 400-метровой экотропой.

Для прогулок по парку обновляется дорожно-тропиночная сеть протяженностью 6,5 км, которая будет выполнена из асфальтобетонного, плиточного и гравийного покрытий. Вдоль прогулочного маршрута установят 366 скамеек и урн. Также предусмотрено устройство прогулочного маршрута из деревянных настилов вдоль реки Черемянки. Кроме того, в парке обновляют уличное освещение, установят туалетные модули и высадят дополнительное озеленение.