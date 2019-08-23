Венедиктов направил Собянину пожелания жителей Москвы после теста системы онлайн-выборов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов проинформировал мэра Москвы Сергея Собянина о результатах опроса жителей столицы в ходе третьего тестирования системы электронного голосования.

"Направил мэру Сергею Собянину письмо с просьбой, опираясь на результаты теста, изучить возможность удовлетворить спрос жителей", - сказал в пятницу ТАСС Венедиктов.

Жители избирательных округов № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) 21 августа ответили на вопросы о развитии своих районов и выбрали, каких сервисов им не хватает. В первом округе победило предложение построить и запустить линию наземного трамвая с пересадкой на метро - 45%. В десятом округе жители высказались за необходимость круглосуточных аптек - 33%. В округе № 30 жителям не хватает кружков по робототехнике и программированию - 33%.

На третьем тестировании системы электронного голосования в Москве, которую впервые будут использовать 8 сентября на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, жителям предложили проголосовать за необходимые объекты инфраструктуры, круглосуточные сервисы и различные центры развития для детей и подростков. Например, в Зеленограде выбирали между веткой скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейнами и физкультурно-оздоровительными комплексами, велосипедными и роликовыми дорожками, парковками, зоопарком и пешеходной зоны в старой части города.

Избиратели в районах Бибирево, Лианозово, Северный голосовали за круглосуточные автосервисы, ветеринарные клиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки и прочее. В округе № 30 выбирали нужные центры развития детей: фитнес-центры, музыкальные школы, секции для занятия хоккеем или фигурным катанием, спортивным ориентированием, кружки по робототехнике или программированию.

Явка по итогам третьего тестирования 21 августа составила 53,1%. Впервые был доступен полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября. Также в ходе открытого третьего теста были успешно отработаны условия "аварийного" отключения системы электронного голосования. Отключение произошло на одном из электронных участков, принимающих участие в тестировании. Кроме того, систему проверяли на устойчивость к атакам хакеров, взлома не произошло.