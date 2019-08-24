Школьники и студенты смогут бесплатно посетить открытую площадку музея Победы 25 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Школьники, студенты и многодетные семьи смогут бесплатно посетить открытую площадку музея Победы в Москве в последнее воскресенье августа. Об этом сообщила в субботу пресс-служба музея.

"В последнее воскресенье летних каникул Музей Победы пригласил школьников, студентов и многодетные семьи бесплатно посетить открытую площадку боевой техники. 25 августа вход в музей для них будет свободным", - говорится в сообщении.

На площадке музея представлено около 400 образцов военной техники времен Второй мировой войны. Это легендарные советские танки, самолеты и артиллерийские установки, катера и рубки подводных лодок.

"Посетители также увидят трофейную технику. Например, уникальную коллекцию японского вооружения. Эти экспонаты были найдены в ходе поисковых экспедиций на островах Курильской гряды Шумшу и Парамушир, а затем отреставрированы. Среди экспонатов - танки фирмы "Мицубиси", плавающий танк "Ка-Ми", а также самолеты и пушки", - отмечается в сообщении.

На открытой площадке музея также работают лазертаг, веревочный городок и полевая кухня.