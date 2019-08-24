Полмиллиона человек посетили мероприятия в День флага в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 500 тыс. человек приняли участие в мероприятиях в честь 350-летия государственного флага России в Москве, сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"Около полумиллиона человек приняли участие в праздновании 350-летия государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления", - говорится в сообщении.

Центральными площадками праздника стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", Екатерининский парк и сад "Эрмитаж".

"Так, мероприятия на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тыс. человек. Там состоялся флешмоб "Флаг-рекордсмен". Около тысячи человек растянули на проспекте огромное полотно размером более 2,5 тыс. квадратных метров. Масштабный флешмоб попал в Книгу рекордов России. На этом же проспекте прошел концерт "Герои рядом с нами". Выступили группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие", - сообщается на портале мэра Москвы.

На Поклонной горе состоялись показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка. Они продемонстрировали мастерство джигитовки и фланкировки.

Празднование в парках

Праздник широко отмечали в парках. Так, в Бабушкинском парке выступили барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band, а завершилось мероприятие большим историческим квестом. В Перовском парке состоялся театральный интерактивный флешмоб, а в парке "Фили" - гала-концерт "Филигрань-2019".

"В честь Дня флага на фестивале "Цветочный джем" прошли концерты, спектакли и мастер-классы. Отдельно можно отметить кулинарные мастер-классы, на которых гостей учили готовить традиционные блюда русской кухни. Например, на площади Революции можно было сварить уху из трех видов рыбы, приготовить жаркое по-русски, ленивые голубцы и рассольник", - говорится в сообщении.

Те, кто решил отметить праздник на ВДНХ, смогли увидеть торжественное шествие участников фестиваля "Спасская башня", а в "Парке ремесел" каждому желающему предложили изготовить небольшой российский флаг в технике витража или мозаики. Гостей ждали на фестивале Moscow Glass Fest, где рассказывали о старинных технологиях изготовления изделий из стекла.

"Отмечать праздник продолжат и в воскресенье, 25 августа. Так, парк Олимпийской деревни приглашает на мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора. А гости парка "Фили" смогут изготовить сувенирные флажки при помощи 3D-ручки и создадут картины из цветного песка", - отмечается в публикации.

Также 25 августа в ландшафтном парке "Митино" с 17:00 до 18:00 будет проходить музыкальный концерт "Летний карнавал". В парке "Ходынское поле" детей ждут на тематических творческих мастер-классах. А вечером в парке Победы на Поклонной горе выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.