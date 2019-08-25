У Московских центральных диаметров появилась своя система указателей и логотип

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новая система указателей навигации для пассажиров и свой логотип появились у Московских центральных диаметров (МЦД) - веток наземного метро, связывающих столицу с областью. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства города.

"Мы старались сделать навигацию на МЦД понятной, яркой и оригинальной, чтобы новым видом общественного транспорта было удобно пользоваться всем пассажирам: и тем, кто прежде чаще всего ездил на метро и МЦК, и тем, кто обычно выбирал электрички", - приводит портал слова представителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как сообщается, выходы со станций МЦД пронумеруют по аналогии с метро - так пассажирам будет проще ориентироваться на платформах, где имеется два и более выхода. На каждой станции появятся информационные щиты, на которых будут указаны номер диаметра и название платформы. Оформление на станциях МЦД будет напоминать по стилю то, которое используется в других видах столичного транспорта. Вся информация на указателях и транспортных схемах, а также аудиосообщения в поездах продублируют на английский язык.

Логотип нового вида общественного транспорта представляет собой красный параллелограмм, на котором белыми буквами написана аббревиатура МЦД. Этот вариант был выбран будущими пассажирами диаметров в ходе голосования в мобильном приложении "Метро Москвы". Этот вариант набрал более 65% голосов. Шрифт на логотипе подобран таким образом, чтобы он напоминал надписи на табличках в метро и на МЦК.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.