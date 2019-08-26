Портал о работе МЦД заработал на базе сайта московского метро

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специальный портал, посвященный работе Московских центральных диаметров (МЦД), стал доступен на базе сайта столичного метро. На платформе пользователи смогут построить наиболее удобный маршрут с учетом метро, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На сайте московского метро появился специальный раздел, посвященный Московским центральным диаметрам (МЦД). Планируется, что новый вид общественного транспорта начнет перевозить пассажиров к концу этого года", - говорится в сообщении.

"Сервис поможет будущим пассажирам диаметров изучить маршруты МЦД. Мы старались сделать оформление раздела ярким, а навигацию по нему - простой <...> Здесь также есть списки всех пересадок с диаметров на другие виды транспорта, часы работы МЦД и информация о поездах "Иволга", которые будут перевозить пассажиров первых двух диаметров", - приводятся в сообщении слова пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как отмечается в сообщении, пользователи смогут узнать о том, какие музеи, парки, школы и вузы расположены в пешей доступности от станций диаметров. Помимо этого, в специальном разделе можно задать вопросы о работе МЦД.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.