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Московские школы-кандидаты для IT-класса проведут онлайн-тестирование для обучающихся

Для участия в нем необходимо пройти регистрацию на сайте проекта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские девятиклассники, учащиеся в школах-кандидатах проекта "ИТ-класс в московской школе", смогут в понедельник пройти пробное онлайн-тестирование. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Выпускники девятых классов, которые учатся в школах - кандидатах в участники проекта "ИТ-класс в московской школе", 26 августа смогут пройти онлайн-тестирование. Оно начнется в 11:00, а завершится в 14:00", - говорится в сообщении.

Для участия в тестировании необходимо пройти регистрацию на сайте проекта, после чего школьникам станет доступен демонстрационный вариант вступительных испытаний по информатике.

Новые IT-классы с современным оборудованием появятся с 1 сентября в 35 московских школах. Для зачисления в IT-класс девятиклассникам необходимо будет пройти многоступенчатый отбор. В каждой из школ будет оборудован IT-полигон - большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

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