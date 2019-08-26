Движение для автомобилей открыли по участку Остафьевского шоссе в Новой Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл движение по четырехполосному участку Остафьевского шоссе, которое свяжет поселение Щербинка в Новой Москве с близлежащими населенными пунктами.

"Мы шаг за шагом улучшаем транспортную доступность Щербинки. Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконструкцию Варшавского шоссе. Сегодня открываем новое Остафьевское шоссе, которое свяжет Щербинку с близлежащими населенными пунктами", - сказал в ходе открытия движения Собянин.

По данным пресс-службы мэрии, новая дорога длиной 4,1 км проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе. Дорога имеет съезды к аэропорту Остафьево, жилой застройке и СНТ "Нефтемаш". Для пешеходов обустроены тротуары шириной 2,25 м. Установлены светофоры и 13 остановок общественного транспорта.

"Новое Остафьевское шоссе существенно улучшит транспортное обслуживание поселка Фабрики 1 Мая, деревень Рязаново, Старосырово, Знамя Октября, Андреевской, Мостовское, Тарасово, Алхимово, Девятское, Рыбино, Армазово и других близлежащих населенных пунктов ТиНАО, обеспечив возможность организации маршрутов общественного транспорта, удобный подъезд к железнодорожной станции Щербинка и выезд на Варшавское шоссе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также благодаря открытию новой дороги будет сокращен проезд транзитного транспорта через село Остафьево и деревню Рязаново. Следующим шагом по улучшению транспортной доступности Щербинки и близлежащих населенных пунктов станет открытие двух строящихся автодорог: Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево, Воскресенское - Каракашево - Щербинка.

"Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства и реконструкции магистральной улицы районного значения: платформа Остафьево - городской округ Щербинка, предусматривающая реконструкцию Заводской улицы вдоль путей Курского направления МЖД. Также на ближайшие годы запланировано строительство улицы районного значения от Южной улицы до Залинейного переулка с выездами на Варшавское шоссе. Реализация указанных проектов позволит сформировать улично-дорожную сеть, обеспечивающую комфортное движение личного и общественного транспорта в Щербинке и близлежащих населенных пунктах, улучшить транспортную доступность станции сообщении.