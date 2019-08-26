Ремонт Лефортовского тоннеля завершили в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ремонт Лефортовского тоннеля - одного из крупнейших в Европе и России - завершен в Москве, заменено порядка 90 тыс. кв. м асфальтового покрытия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГБУ "Автомобильные дороги".

"Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" завершили дорожно-ремонтные работы в Лефортовском тоннеле. В рамках программы текущего ремонта объектов улично-дорожной сети Москвы выполнен полный комплекс дорожно-ремонтных работ по фрезерованию асфальта, ремонту дождеприемных решеток, замене асфальтобетонного покрытия. По завершении работ специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" нанесли дорожную разметку", - говорится в сообщении.

Ремонт в Лефортовском тоннеле проводился с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. При такой технологии работы ведутся одновременно на всей ширине проезжей части и требуют полного перекрытия дорожного движения. Асфальтовое покрытие, уложенное единым "ковром", служит гораздо дольше.

"Лефортовский тоннель - самый длинный городской тоннель в России и самый широкий в Европе. Он является частью Третьего транспортного кольца и проходит под Яузой и Лефортовским парком. Длина тоннеля составляет более 3 м, высота сооружения - 4,5 м, максимальная глубина подземной части - 35 м. Всего на данном объекте отремонтировано 90 тыс. кв. м дорожного полотна", - отмечается в сообщении.

При работах было задействовано около 250 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов. На объекте трудились более 500 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги". Последний раз замена асфальта в Лефортовском тоннеле проводилась в 2016 году.