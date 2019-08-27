Фестиваль исторических садов пройдет в московском "Царицыно" с 29 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Второй фестиваль исторических садов в миниатюре пройдет 29 августа - 8 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Об этом во вторник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 29 августа по 8 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет II фестиваль исторических садов. Гости смогут одновременно увидеть 25 садов разных эпох в миниатюре. Тема фестиваля этого года - "Сады, вдохновленные историей". Участники конкурса - известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры - на небольших участках земли воплотят свои проекты, отражающие стили и идеи разных исторических эпох, от Древнего Рима и средневековой Франции до эпохи модерна и экспериментов нашего века", - говорится в сообщении.

Так, участники фестиваля создадут инсталляцию с двумя аттракционами - русскими горками современного типа и горки XVIII века, вокруг них высадят живые цветы. Посетителям также представят проекты "Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери" и сад "Мондриан". Всего на фестивале представят 20 конкурсных работ. В жюри войдут парижский ландшафтный архитектор Лора Коньям, директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова и хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. Победителей наградят 31 августа.

Помимо этого, пять музеев-заповедников представят свои работы вне конкурса. Например, "Ясная Поляна" представит точную копию клумбы с луговыми травами и цветами, которой, вероятно, любовался Лев Толстой. Представители Летнего сада воссоздадут по сохранившимся чертежам растительный лабиринт, существовавший при Петре I и уничтоженный наводнением 1777 года. Садовники из Царского села высадят цветочный партер, сотрудники "Горок Ленинских" - точную копию мозаичной клумбы, которая располагалась у парадного входа в дом Зинаиды Морозовой в начале XX века.